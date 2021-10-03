МФК "Тюмень" предстоит провести серию выездных матчей

Фото: МФК "Тюмень" Фото: МФК "Тюмень"

МФК "Тюмень" начнет матчи на выезде - 8 и 9 октября клуб встретится в Югорске с командой "Газпром-Югра" в 18 часов 30 минут и 14 часов 30 минут по местному времени соответственно.

По данным ассоциации мини-футбола России, история противостояний соперников началась в 2009 году. Клубы сыграли более 60 матчей, практически половину выиграла "Газпром-Югра".

В прошлом сезоне Париматч-Суперлиги "Тюмень" вышла в финал плей-офф и заняла второе место, уступив "Синаре" из Екатеринбурга. "Газпром-Югра" завершила выступление в одной четвертой финала. Однако в марте югорская команда завоевала пятый Кубок России, обыграв тюменцев.

Во втором туре — 15 и 16 октября "Тюмень" сыграет с "Ухтой" из одноименного города. В третьем, который пройдет 20 и 21 октября, с "Новой генерацией" из Сыктывкара.

Как уже сообщал "Вслух.ру", в сентябре МФК "Тюмень" победил в традиционном домашнем турнире на призы Тюменской области. Трое игроков команды выступали в составе сборной России на чемпионате мира по мини-футболу.

С 26 по 31 октября в Италии пройдет основной раунд Лиги чемпионов по футзалу. МФК "Тюмень" попал в четвертую группу. Соперниками команды Николая Иванова будут "Кайрат" (Казахстан), "Пльзень" (Чехия) и "Пезаро" (Италия).