Туризм станет перспективной отраслью развития России, считает Зарина Догузова

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Туризм станет одной из перспективных отраслей экономики России на ближайшие десятилетия. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, отрасль за последнее время получила серьезный импульс для развития,

"У нас есть целый набор и система инструментов, которая позволяет развивать туризм, создавать условия для бизнеса и поддерживать регионы. Необратимые процессы развития туризма по всей стране налицо. Такой импульс придан развитию отрасли, что пути назад нет. Где-то будет ускоренными темпами, где-то медленнее, где-то эффективнее, но точно будет развиваться по всей стране", - подчеркнула Зарина Догузова.

Он отметила, что ранее в стране больше внимания уделялось развитию промышленности, и значительно меньше - сфере услуг, отрасли индустрии туризма, которая "напрямую влияет на облик регионов, страны и на качество жизни людей на местах", сообщает РИА Новости.