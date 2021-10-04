Тюмень вошла в Топ-10 городов по уровню зарплат

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Среднестатистический тюменец в первом полугодии 2021 года зарабатывал 60,1 тыс. рублей. На эти деньги он мог купить 3,6 фиксированного потребительского набора. По отношению средней зарплаты к потребительской корзине, иначе говоря, по покупательной способности, как свидетельствует исследование РИА Новости, Тюмень заняла 9 место в рейтинге городов.

А лидирует в рейтинге по соотношению зарплаты и фиксированного набора Салехард. В столице Ямало-Ненецкого автономного округа на одну среднюю зарплату можно купить почти 5 фиксированных потребительских наборов. При этом по абсолютной зарплате с результатом 106 тыс. рублей в месяц Салехард немного уступает Москве (113,6 тыс. рублей) и Анадырю (129,2 тыс. рублей).

Почти 100 тыс. в месяц в среднем получают работники в Южно-Сахалинске, который по соотношению зарплаты и стоимости фиксированного набора занял второе место.

Среди лидеров рейтинга по отношению зарплаты к потребительской корзине также представлены Москва, Анадырь, Ханты-Мансийск, Сургут, Санкт-Петербург, Магадан и Мурманск.

Как показывает исследование, восемь из десяти населенных пунктов с высокими зарплатами – северные города, именно здесь, в сложных климатических условиях сосредоточена основная добыча углеводородов и других полезных ископаемых, поясняют эксперты. Высокоприбыльная добыча природных ресурсов позволяет компаниям платить своим работникам более высокие зарплаты, в том числе в качестве компенсации за суровый климат и удаленность от "цивилизации".

Самое низкое соотношение зарплат и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в текущем рейтинге отмечается в столице Калмыкии Элисте – 1,91, там средняя зарплата составляет 31,7 тыс. рублей. Таким образом, средней зарплаты в этом городе хватает чуть менее чем на два фиксированных набора товаров и услуг.

Также относительно невысока покупательная способность средних зарплат в Нальчике, Грозном, Таганроге, Иваново, во Владикавказе и Майкопе. Согласно результатам исследования, семь городов из последних десяти находятся на юге России. Невысокие показатели там во многом объясняются слабостью экономик этих регионов в сравнении с другими регионами, а также достаточно низким уровнем официальных зарплат, говорят аналитики.

В 14 городах чистая средняя зарплата в денежном выражении в январе-июне ткущего года была ниже 35 тыс. рублей. Самая низкая средняя зарплата во Владикавказе – 31,2 тыс. рублей в месяц. Также менее 32 тыс. в месяц в среднем получают в Нальчике и Элисте.