В Тюменской области запустили горячую линию по профилактике ОРВИ и гриппа

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Горячая линия по профилактике ОРВИ и гриппа начала работу в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области. Задать интересующие вопросы жители могут по 15 октября.

Специалисты Роспотребнадзора готовы рассказать, чем отличаются симптомы гриппа и ОРВИ, какие меры необходимо предпринять при первых признаках недомогания и где можно поставить прививку от гриппа.

Ежедневно с 8 до 20 часов принимаются звонки по номеру телефона 8-800-302-26-70, по номеру телефона 8 (3452) 69-67-85 задать вопросы можно с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу с 9 часов до 16 часов 45 минут, перерыв с 13 часов до 13 часов 45 минут.