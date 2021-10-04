Тюменка Дарья Тишина поборется за звание лучшего воспитателя России

Воспитатель детсада №123 Тюмени Дарья Тишина поборется за звание лучшего воспитателя России | Фото: скриншот видео Тюменского образовательного канала ВКонтакте Воспитатель детсада №123 Тюмени Дарья Тишина поборется за звание лучшего воспитателя России | Фото: скриншот видео Тюменского образовательного канала ВКонтакте

Воспитатель детского сада № 123 Тюмени Дарья Тишина представит Тюменскую область на конкурсе "Воспитатель года России — 2021". Всероссийское профессиональное соревнование, в котором участвуют 80 работников детских дошкольных учреждений, стартует в Сочи 5 октября, сообщает Тюменский образовательный канал.

В первом туре участники конкурса проведут мероприятия с детьми и поделятся педагогическими находками. Стартовые баллы воспитатели уже набрали в заочном этапе, представив экспертам свои портфолио и видеовизитки.

"Вся наша жизнь похожа на детскую игрушку — калейдоскоп. Стоит в ней убрать хоть один фрагмент мозаики — весь фрагмент изменится. Однажды стеклышки в моем калейдоскопе выстроились так, что я пришла в детский сад, и здесь каждый мой день складывается в удивительные узоры, — говорит Дарья Тишина. — Быть открытой этому миру, стремиться познавать новые горизонты, искать яркие краски даже в будничных хлопотах и любить свое дело — именно эти элементы помогают моему калейдоскопу сиять по-настоящему".

Лауреатами конкурса "Воспитатель года России — 2021" станут 15 участников, профессиональные испытания помогут определить лучшего представителя сферы, чье имя станет известно 8 октября на торжественной церемонии закрытия конкурса.

Напомним, в апреле 2021 г. педагог детского сада № 123 Тюмени Дарья Тишина заняла первое место в областном конкурсе "Учитель года" в направлении "Воспитатель года".