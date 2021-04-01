Педагогом года в Тюмени стала учитель физики Екатерина Костылева

| Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени

Первое место в номинации "Учитель года" на ежегодном городском конкурсе работников образования заняла учитель физики гимназии № 16 Екатерина Костылева. Победителей конкурса профессионального мастерства "Педагог года-2021" чествовали на сцене ДК "Нефтяник" 12 апреля, сообщает департамент образования Тюмени.

В очном этапе в 2021 году приняли участие 69 специалистов школ и детских садов областного центра. Испытания для специалистов сферы "Образование" проходили в шести номинациях. Победителями и призерами стали 12 педагогов.

Диплом победителя в номинации "Воспитатель года" получила педагог детского сада № 123 Дарья Тишина. Победитель в номинации "Педагог-психолог года" - педагог-психолог начальной школы-детского сада № 76 Фирдаус Зарипова.

В номинации "Учитель-дефектолог года" победителем признана учитель-логопед детского сада № 87 Татьяна Воробьева.

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

В 2020 году впервые в конкурсе педагогического мастерства появилась номинация для молодых педагогов. В 2021 году диплом победителя в номинации "Педагогический дебют" среди учителей-дебютантов получила учитель математики лицея № 81 Татьяна Тукач, а среди педагогов дошкольного образования лучшим дебютантом признана воспитатель детского сада № 101 Людмила Гадеева.