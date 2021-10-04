Памятник ветеранам локальных войн открыли в Тюменском районе

| Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Мемориал ветеранам боевых действий, локальных войн и вооруженных конфликтов всех поколений открыли в поселке Винзили, сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Руководитель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Валентин Глушко рассказал, что за последние пять лет в Тюменской области "Боевое братство" открыло девять мемориальных комплексов. На воплощение инициативы жителей поселка Винзили ушло три года.

В локальных войнах приняли участие 120 винзилинцев. На гранитной плите мемориала увековечены имена четырех, не вернувшихся домой. Александр Танюхин, Ярослав Маспанов и Анатолий Мохирев погибли в Чечне, Владимир Шемякин — в Афганистане. Их родные одними из первых возложили цветы к памятнику.

Командир экипажа вертолета Ми-8 Владимир Шемякин попал в Афганистан в 1988 году, когда советское командование уже приняло решение выводить войска. Экипаж его вертолета базировался в Кабуле и обеспечивал сопровождение подразделений Советской Армии, продвигавшиеся к северу, в сторону советско-афганской границы. За время службы в Афганистане совершил более 200 боевых вылетов, был награжден орденом Красной Звезды и орденом Боевого Красного Знамени. Погиб 13 ноября 1988 года во время нападения моджахедов на аэродром Кабула.

| Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

"В поселке живут неравнодушные люди, благодаря инициативе винзилинцев и местного отделения "Боевого братства" установлен новый мемориал. Боль семей погибших воинов никогда не исчезнет, но они должны знать, что их мужей, сыновей, внуков помнят как героев", — отметила председатель комитета по соцполитике Тюменской областной думы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова.

Председатель комитета по вопросам национальностей Тюменской области Владислав Чернов поблагодарил всех ветеранов боевых действий за исполнение служебного долга. "Более 15 тысяч жителей Тюменской области погибли в локальных войнах и вооруженных конфликтах. Вечная память и слава тем, кто пожертвовал своей жизнью, их имена должны навсегда остаться в нашей памяти", — сказал он.