В Тюмени на тренировке по ГО отработали действия по использованию защитных бункеров

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Действия по укрыванию людей в защитных сооружениях отработали на тренировке по гражданской обороне, которая развернулась на территории тюменской ТЭЦ-2 компании "Фортум" 4 октября. Мероприятие приурочено ко Дню гражданской обороны.

На месте помимо сотрудников компании "Фортум" присутствовали сотрудники департамента гражданской защиты и пожарной безопасности.

Директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович рассказал, что проверили, как приводятся в готовность защитные сооружения, как укрываются люди, в каких условиях они находятся, как включаются фильтровентиляционные установки. "Сотрудники департамента сегодня вжились в роль укрываемых", — сказал он.

Отработана практические навыки звена по обслуживанию убежищ и укрытий по подготовке защитного сооружения к приему людей. По легенде после сигнала люди направились в защитное сооружение, чтобы укрыться там. В защитном сооружении сидел дежурный, задача которого заключается в приеме и передаче сигналов руководителям организаций. Также здесь работал санитарный пост для оказания первой помощи сотрудникам.

"Защитное сооружение рассчитано на 150 человек. Оно полностью автономное, здесь есть все системы жизнеобеспечения: фильтровентиляционные установки, канализация, системы водоснабжения, электроснабжения и другие. В любой организации — на опасном производственном объекте — есть такие сооружения, в которых может укрыться оперативный персонал", — рассказал главный специалист по гражданской обороне, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности "Энергосистемы "Западная Сибирь"' ПАО "Фортум" Андрей Кузнецов.

Андрей Михнович добавил, что сегодня МЧС России продвигает обширную программу по восстановлению защитных сооружений гражданской обороны. "Защитные сооружения, которые находятся на территории страны, в том числе в Тюменской области, как правило, находятся в федеральной собственности. На сегодня есть планы по их передаче на соответствующие уровни — в муниципальную, областную собственность — для того, чтобы восстановить их. Работа в этом направлении уже начата", — заключил он.

Инна Пахомова