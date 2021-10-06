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Тюменцев приглашают на шоу трех роялей

Общество, 08:09 06 октября 2021

ИА "Тюменская линия"

Фортепианное трио Bel Suono выступит с юбилейной программой в Тюменской филармонии 30 октября в 19 часов. В программе концерта — цикл Вивальди "Времена года", сочинения Баха, музыка группы Queen, мелодии из сериала "Игра Престолов" и другие композиции в уникальной обработке коллектива.

Кроме лучших произведений из репертуара за десять лет музыканты исполнят свой новый альбом "Пробуждение".

"Мы решили назвать наш новый альбом именно так, потому что рады постепенному возвращению к нормальной жизни и "пробуждению" человечества от плохого сна. Даже в самые непростые времена музыка помогала человечеству не терять надежду и веру в лучшее", — рассказывают участники трио.

Приобрести билеты можно в кассах и на сайте Тюменской филармонии.

Возрастное ограничение 6+.

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# концерты , Тюменская филармония

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