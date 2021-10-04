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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области 153 класса обучаются дистанционно из-за ОРВИ

Общество, 17:30 04 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

153 класса в 32 школах Тюменской области перешли на дистанционное обучение из-за отсутствия в них 20% учеников, которые заболели ОРВИ.

Такие данные на 4 октября за истекшую неделю, с 27 сентября по 3 октября корреспонденту "Тюменской линии" предоставили в региональном оперштабе.

"Число классов, переведенных на дистанционное обучение, - это менее 2 процентов от общего количества классов в регионе", - уточнили эксперты.

Анжела Лебедева

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# классы , ОРВИ , школа

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