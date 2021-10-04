В Тюменской области 153 класса обучаются дистанционно из-за ОРВИ

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

153 класса в 32 школах Тюменской области перешли на дистанционное обучение из-за отсутствия в них 20% учеников, которые заболели ОРВИ.

Такие данные на 4 октября за истекшую неделю, с 27 сентября по 3 октября корреспонденту "Тюменской линии" предоставили в региональном оперштабе.

"Число классов, переведенных на дистанционное обучение, - это менее 2 процентов от общего количества классов в регионе", - уточнили эксперты.

Анжела Лебедева