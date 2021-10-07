Тюменка Екатерина Костылева ответила на вопросы в финале "Учитель года России-2021"

| Фото: скриншот с видео из сообщества "Министерство просвещения РФ" во ВКонтакте | Фото: скриншот с видео из сообщества "Министерство просвещения РФ" во ВКонтакте

Учитель физики из тюменской гимназии № 16 Екатерина Костылева приняла участие в финальном испытании Всероссийского конкурса "Учитель года России-2021" — пресс-конференции "Вопрос учителю года".

Мероприятие для призеров конкурса прошло в Москве 4 октября. Участники ответили на вопросы актеров, педагогов, школьников и родителей.

Первый вопрос звучал следующим образом: "Насколько вы контролируете себя, когда на вас смотрят ученики и пытаются вам подражать? Как вы владеете этим управлением через подсознательное?".

"Я думаю, детей не обманешь. Дети это чувствуют. И играть с ними точно не стоит. Важно, чтобы педагоги не забывали про ответственность, которая на них лежит. Потому что фигура значимого взрослого в жизни ребенка важна. Дети воспринимают учителя не только на уроке, они видят, как общаются педагоги внутри коллектива. Они видят, как педагог общается за стенами школы, чем он увлечен, какие у него привычки. Они видят это и следят за этим, замечают происходящие изменения. Важно периодически останавливаясь, понимать, что видят твои ученики", — ответила Екатерина Костылева.

В прямом эфире в сообществе "Министерства просвещения РФ" прозвучали разные вопросы. Одни касались произведений, которые нужно поставить на сцене школьных театров, другие - нравственных установок, принципов работы с современными детьми. Один был про любимую песню, которую педагоги когда-либо пели со своими учениками. Екатерина Костылева назвала композицию "Все зависит от нас самих". "В прошлом году на последнем звонке мы с ребятами пели песню "Все зависит от нас самих". Она не классическая, не совсем про школу. Но то, как дети на пороге жизни произносят эти слова, это что-то. Когда они покидают школу, то имеют то, что мы, педагоги, постарались им дать, что они многое осознали, приняли", — сказала учитель физики из Тюмени.

Также пятерку призеров попросили выделить критерии качественного образования. По мнению Екатерины Костылевой, это настроение, с которым утром ребенок идет в школу, и то, как ребенок справляется с жизненными ситуациями, которые у него случаются, как он применяет опыт, приобретенный в школе, в разных ситуациях.

Отвечая на вопрос о главных принципах командной работы педагогов, которая поможет ученику добиться успеха, Екатерина Костылева назвала формирование целостной картины мира. По ее словам, нужно добиваться того, чтобы у ребенка были не разрозненные знания, для этого педагоги должны общаться между собой и находить точки соприкосновения, работать во имя будущего детей.

Имя победителя конкурса "Учитель года России-2021" будет объявлено в Москве, в День учителя, 5 октября.

Напомним, в пятерку призеров вошли учителя из Москвы, Казани, Хабаровска, Ставрополя и Тюмени. Победителя наградят 10 октября на торжественной церемонии в Кремлевском дворце. Он получит главный приз конкурса – Большого хрустального пеликана – и станет советником Министра просвещения РФ на общественных началах.

Инна Пахомова