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Ученики областной физико-математической школы стали призерами всероссийского турнира

Общество, 16:39 05 октября 2021

группа Физико-математическая школа Тюменской области ВКонтакте

Три команды физико-математической школы Тюменской области заняли призовые места на X турнире математических флешбоев "Лига открытий", который прошел в Казани.

Ученики 6–7 классов из Тюмени соревновались с более чем 60 командами из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ярославля, Ижевска, Барнаула и других городов.

На турнире каждая команда получает список из одних и тех же математических задач и решает их за 90 минут. После этого начинается "бой" — команды в соответствии с правилами рассказывают друг другу решения задач. Ученики физико-математической школы Тюменской области сыграли пять туров флешбоев с лучшими математиками страны.

В высшей лиге турнира команда "ФМШ-ТО 6.1." завоевала диплом второй степени, в первой лиге у команды "ФМШ-ТО 6.2." — третье место, у команды "ФМШ-ТО 7.1." — второе место.

"Лига открытий" — это командное соревнование, цель которого развить умение школьников работать в команде, критическое мышление, стимулировать интерес к занятиям математикой, завязать и укрепить контакты между школьниками, математиками и педагогами, сообщает ФМШ.

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# соревнования , физико-математическая школа

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