В Тюменской области 7 тысяч 533 человека прошли постковидную диспансеризацию за три месяца

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

7 тыс. 533 жителя Тюменской области, перенесших COVID-19, прошли первый этап диспансеризации с 1 июля 2021 года. 729 человек завершили оба этапа обследования за три месяца.

Всего 84 тыс. 345 жителей Тюменской области должны пройти постковидное обследование.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Углубленная диспансеризация направлена на снижение риска осложнений после перенесенного COVID-19. Для такого вида профилактической помощи выделены две приоритетные группы.

В первую вошли 7 тыс. 928 пациентов, которые имеют два хронических заболевания, их медики активно приглашают на диспансеризацию. Во вторую – 76 тыс. 417 человек с одним сопутствующим заболеванием или без него. Также обследование рекомендуют тем, кто больше двух лет не был в поликлинике.

Как рассказала исполняющая обязанности заведующей поликлиникой № 1 в Ишиме Елена Головко, диспансеризация проводится в два этапа. В перечень исследований входят измерение насыщения крови кислородом - сатурация в покое, тест с шестиминутной ходьбой. Он проводится, если имеются жалобы на одышку, отеки, которые появились впервые или стали интенсивнее.

"Кроме того, пациенту проводят спирометрию или спирографию для проверки функции легких, а также общий и биохимический анализы крови и определение концентрации Д-димера в крови, что помогает выявить признаки тромбообразования. Этот анализ назначают тем, у кого была пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией", - говорит врач.

Если необходимо, человека отправят на второй этап, где он посетит узких специалистов, пройдет эхокардиографию, компьютерную томографию легких, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

По словам медиков, ковид обостряет имеющиеся хронические заболевания или активно проявляет те, к которым была склонность и имелись факторы риска. Если у пациента ранее отмечался высокий уровень холестерина, то не исключены проблемы с сосудами, было плохое зрение – отмечают его дальнейшее ухудшение.

Обращаться в поликлинику по месту жительства для прохождения диспансеризации специалисты рекомендуют уже через два месяца после выздоровления.

Инна Кондрашкина