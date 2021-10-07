В УФО создана межведомственная комиссия по неформальной занятости

Фото: uralfo.gov.ru Фото: uralfo.gov.ru

Межведомственная комиссия по вопросам неформальной занятости и легализации трудовых отношений создана в Уральском федеральном округе по поручению президента России Владимира Путина. Первое заседание комиссии провел полпред главы государства в УФО Владимир Якушев.

В состав межведомственной комиссии при полпреде вошли замгенпрокурора России Сергей Зайцев, представители региональной власти, министерств труда и государственной инспекции труда в регионах, налоговой службы, профсоюзных организаций и объединений работодателей. На первом заседании комиссия рассмотрела реализацию мер по легализации трудовых отношений в Уральском федеральном округе.

"У регионов Уральского федерального округа уже есть опыт работы по решению проблем неформальной занятости. Есть успешные наработки. Важно изучить эффективные практики и подумать, как их лучше тиражировать. Не менее важно выстроить межведомственное взаимодействие. Неформальная занятость - проблема комплексная, поэтому решать ее необходимо сообща", - подчеркнул Владимир Якушев.

Согласно поручению президента России, к 1 декабря необходимо разработать план мероприятий по снижению уровня неформальной занятости и легализации трудовых отношений на 2022-2024 годы.

Евгений Бабенко