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В тюменском полуфинале КВН встретятся четыре команды

Общество, 09:57 06 октября 2021

ТИУ | Фото: ТИУ

Полуфинал 30 юбилейного сезона Тюменского Клуба Веселых и Находчивых пройдет во Дворце творчества и спорта "Пионер" 6 октября, начало в 19 часов, сообщает "Пионер".

Сезон посвящен грядущему 60-летию Международного Союза КВН. Тема - "Один юбилей - хорошо, а два - лучше!".

Зрители встретятся с командой "Как пойдет" из Тюменского колледжа производственных и социальных технологий. Публику порадуют любимцы - команда "Мирное время" из Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, в составе которой по традиции будут и африканские курсанты.

Тюменский медицинский колледж представит команда "Сердечные люди". Команда "Так, стоп!" из Тюменского государственного университета, чемпион прошлого сезона Тюменской юниор-лиги, станет дебютантом в большом КВН.

Приобрести билеты можно здесь.

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# Дворец Пионер , КВН

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