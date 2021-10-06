В тюменском полуфинале КВН встретятся четыре команды

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Полуфинал 30 юбилейного сезона Тюменского Клуба Веселых и Находчивых пройдет во Дворце творчества и спорта "Пионер" 6 октября, начало в 19 часов, сообщает "Пионер".

Сезон посвящен грядущему 60-летию Международного Союза КВН. Тема - "Один юбилей - хорошо, а два - лучше!".

Зрители встретятся с командой "Как пойдет" из Тюменского колледжа производственных и социальных технологий. Публику порадуют любимцы - команда "Мирное время" из Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, в составе которой по традиции будут и африканские курсанты.

Тюменский медицинский колледж представит команда "Сердечные люди". Команда "Так, стоп!" из Тюменского государственного университета, чемпион прошлого сезона Тюменской юниор-лиги, станет дебютантом в большом КВН.

Приобрести билеты можно здесь.