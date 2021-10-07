После жалобы тюменки территорию у гимназии очистили от мусора
| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте
После обращения жительницы Тюмени очищена от мусора территория возле гимназии №83 и поликлиники №5.
Как сообщает ЦУР Тюменской области, в городское сообщество Тюмени во ВКонтакте поступило сообщение жительницы с просьбой провести уборку территории.
Женщина прикрепила фотографии, показав в каком состоянии находится участок. Помимо бытового мусора, там лежал труп животного. Тюменка призвала к решению проблемы.
ЦУР зафиксировал жалобу и передал ее в администрацию города. Уборку территории провели за нескольких дней.