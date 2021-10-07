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После жалобы тюменки территорию у гимназии очистили от мусора

Общество, 15:44 05 октября 2021

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

После обращения жительницы Тюмени очищена от мусора территория возле гимназии №83 и поликлиники №5.

Как сообщает ЦУР Тюменской области, в городское сообщество Тюмени во ВКонтакте поступило сообщение жительницы с просьбой провести уборку территории.

Женщина прикрепила фотографии, показав в каком состоянии находится участок. Помимо бытового мусора, там лежал труп животного. Тюменка призвала к решению проблемы.

ЦУР зафиксировал жалобу и передал ее в администрацию города. Уборку территории провели за нескольких дней.

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# уборка мусора , ЦУР Тюменской области

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