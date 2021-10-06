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На выставке "Третья идея" в Тюмени пройдет лекция под музыкальный сет

Общество, 10:09 06 октября 2021

из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)

Лекцию "Третья идея искусства" и авторский музыкальный сет представят в Конторе пароходства 8 октября в 20 часов, сообщают организаторы.

Философ и куратор Герман Преображенский поразмышляет о роли современного искусства. "По мысли спекулятивных философов искусство занимает срединное положение между наукой и религией, позволяя им разрешить свой спор в претензии на истину. Но где конкретно располагается это место и как реализуется концепт истинности в современных условиях?", — анонсируют организаторы.

Лекцию дополнит выступление нойз-музыканта Айдара Аминова, продолжительность сета — 45 минут.

Желающие посетить мероприятие должны оставить плюс в комментариях к посту. Возрастное ограничение: 16+.

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# выставка , Контора пароходства , лекция

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