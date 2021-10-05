В тюменской "Семье" прошли стажировку более 30 специалистов из других регионов

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Более 30 специалистов из других регионов прошли трехдневную стажировку в Тюменском областном центре "Семья". Им рассказали о принципах организации семейной диспетчерской и поделились опытом ведения уникального проекта.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила ведущий специалист центра Ирина Кустова.

Она отметила, что три стажировочных площадки, проведенные в 2021 году, собрали 92 специалиста из 25 субъектов.

"Опыт успешный и эффективный. География участников постоянно расширяется, к нам приезжают эксперты из близлежащих и отдаленных регионов. Стать стажировочной площадкой центру "Семья" предложили еще в 2019 году, но пандемия внесла свои коррективы. Сейчас занятия идут как в очном режиме с соблюдением установленных требований, так и в дистанционном формате", - отметила Ирина Кустова.

Участникам поясняют, что принцип работы семейной диспетчерской – это оперативность и удобство, когда по любым вопросам и проблемам, возникающим в семье, можно обратиться в единую службу, где человеку помогут специалисты всех нужных ведомств.

По информации областного департамента социального развития, благодаря работе диспетчерской в регионе в 10 раз увеличилось число принятых решений о помощи в течение суток, максимально снизился риск возникновения спорных решений и конфликтов с семьей. В 10 раз снизилось количество случаев помещения детей в госучреждения, в 75% ситуаций удается вовлечь семьи в партнерство и преодолеть кризис.

Инна Кондрашкина