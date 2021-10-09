261 год назад русские войска вошли в Берлин

| Фото: histrf.ru | Фото: histrf.ru

9 октября 1760 года в ходе Семилетней войны русские войска заняли Берлин.

Династические противоречия европейских дворов в XVIII веке вылились в кровопролитную и долгую войну "за австрийское наследство" 1740-1748 годов. Фортуна была на стороне прусского короля Фридриха II, который сумел не только расширить свои владения, отняв у Австрии богатую провинцию Силезию, но и увеличить внешнеполитических вес Пруссии, превратив ее в мощнейшую центрально-европейскую державу. Однако такое положение дел не могло устраивать другие европейские страны, особенно Австрию, которая тогда являлась лидером Священной Римской Империи Германской Нации.

Противоборство двух немецких государств в Центральной Европе привело к возникновению двух мощнейших блоков: Австрия и Франция противостояли коалиции Англии и Пруссии. В 1756 году началась Семилетняя война. Решение о присоединении России к антипрусской коалиции приняла императрица Елизавета Петровна в 1757 году, так как из-за многочисленных поражений австрийцев возникла угроза взятия Вены, а чрезмерное усиление Пруссии входило в противоречие с внешнеполитическим курсом русского двора. Также Россия опасалась за положение своих недавно присоединенных прибалтийских владений.

Россия в Семилетнюю войну одерживала победы в ключевых сражениях. Но территориальных приобретений Россия не получила из-за внутренних придворных обстоятельств. В 1759 года во главе российских войск в Пруссии встал Пётр Салтыков. 12 августа 1759 года состоялась битва при Кунерсдорфе, ставшая венцом русских побед в Семилетней войне. Этот успех позволил русским войскам занять Берлин. Силы Пруссии были настолько ослаблены, что продолжать войну Фридрих мог только при поддержке союзников. В кампанию 1760 года Салтыков рассчитывал овладеть Данцигом, Кольбергом и Померанией, а оттуда приступись к захвату Берлина. Планы полководца реализовались лишь отчасти из-за несогласованности действий с австрийцами.

В свою очередь, корпус Захара Чернышева с кавалерией Готтлоба Тотлебена и казаками совершили поход к столице Пруссии. 28 сентября 1760 года наступавшие русские войска вошли в капитулировавший Берлин. Трофеями русской армии стали 150 орудий, 18 тыс. единиц огнестрельного оружия, было получено почти 2 млн талеров контрибуции. Свободу обрели 4,5 тыс. пленных австрийцев, немцев и шведов.

Пробыв в городе четыре дня, русские войска его оставили. В решающий момент умерла российская императрица Елизавета. Вступивший на престол Петр III прекратил войну с Фридрихом, стал предлагать Пруссии помощь и разорвал антипрусский союз с Австрией.

Столь нелогичный конец прусской кампании и блестящих побед русской армии не принес России каких-либо территориальных приобретений. Но авторитет страны как мощной военной державы возрос.

По информации Российского военно-исторического общества