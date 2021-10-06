  • 6 октября 20216.10.2021среда
  • В Тюмени 3..5 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В больнице Казанского района появились многоканальные профессиональные электрокардиографы

Общество, 13:29 06 октября 2021

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Многоканальные профессиональные электрокардиографы появились в Областной больнице № 14 им. В. Н. Шанаурина в с. Казанское. Обновление оборудования в учреждении и филиалах ведется по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Степень информативности и точности исследования ЭКГ напрямую зависит от технических характеристик электрокардиографа. Главное преимущество современных многоканальных аппаратов - в том, что они позволяют сделать запись одновременно сразу с нескольких каналов и получить подробную запись, на которой заметны даже минимальные нарушения и отклонения от нормы. Получение максимально точного результата ЭКГ важно как при острых состояниях, так и при профилактическом обследовании пациентов для ранней диагностики.

Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний является приоритетной задачей национального проекта "Здравоохранение".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# исследование , Медицина , национальный проект Здравоохранение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:54 06.10.2021В Тюмени в штабе "Молодой гвардии" открылся книжный клуб
14:31 06.10.2021Трансляция пресс-конференции, посвященной призыву на военную службу
14:27 06.10.2021В Тюмени создадут лабораторию вибрационного и гидродинамического моделирования
14:16 06.10.2021Десять исторических нарядов смогут примерить участники туристического квеста в Тобольске