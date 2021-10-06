В больнице Казанского района появились многоканальные профессиональные электрокардиографы

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Многоканальные профессиональные электрокардиографы появились в Областной больнице № 14 им. В. Н. Шанаурина в с. Казанское. Обновление оборудования в учреждении и филиалах ведется по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Степень информативности и точности исследования ЭКГ напрямую зависит от технических характеристик электрокардиографа. Главное преимущество современных многоканальных аппаратов - в том, что они позволяют сделать запись одновременно сразу с нескольких каналов и получить подробную запись, на которой заметны даже минимальные нарушения и отклонения от нормы. Получение максимально точного результата ЭКГ важно как при острых состояниях, так и при профилактическом обследовании пациентов для ранней диагностики.

Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний является приоритетной задачей национального проекта "Здравоохранение".