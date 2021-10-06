В Тюмени в штабе "Молодой гвардии" открылся книжный клуб
Книжный клуб открыли в штабе Тюменского регионального отделения "Молодой гвардии".
"Инициаторами стали наши активисты. Многие молодогвардейцы увлекаются чтением художественной литературы. На первой встрече участники клуба обсудили свои книжные интересы и выбрали книжку для обсуждения на следующей встрече, которая запланирована на 14 октября. Выбор пал на "Преступление и наказание" Федора Достоевского", — рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в "Молодой гвардии".
Направленность встреч разнообразная — все зависит от слушателей и их интересов. Как подчеркнули молодогвардейцы, таким образом активисты хотят привить ребятам любовь к разным жанрам литературы.
На встречи приглашают всех желающих. Чтобы посетить следующее собрание, необходимо написать в директ в Instagram. Возрастное ограничение: 16+.
Инна Пахомова