В Тюмени горожане, организации и предприятия выйдут на субботник 9 октября

| Фото: портал "Тюмень-наш дом" ВКонтакте | Фото: портал "Тюмень-наш дом" ВКонтакте

Горожане, организации и предприятия Тюмени выйдут на уборку общественных территорий 9 октября, сообщает департамент городского хозяйства.

Во время осеннего субботника пройдут сбор и вывоз мусора; ремонт и покраска малых архитектурных форм, ограждений; вырезка поросли. Тем, кто желает присоединиться к уборке, необходимо обращаться в службы заказчика по благоустройству округов.

Субботник пройдет с соблюдением всех мер предосторожности.