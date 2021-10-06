Команда Visit Tyumen поддержала проект "Доброшрифт"

| Фото: из сообщества "Visit Tyumen | Куда сходить в Тюмени" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Visit Tyumen | Куда сходить в Тюмени" во ВКонтакте

Команда Visit Tyumen решила поддержать проект "Доброшрифт". Слоган "Холодные снаружи, горячие внутри" напечатан непривычным шрифтом. Он создан на основе букв-символов, нарисованных детьми с ДЦП.

6 октября — Всемирный день поддержки людей с церебральным параличом.

""Доброшрифт" — это социальный проект благотворительного фонда "Подарок ангелу", миссия которого — привлечь внимание общества к проблемам маломобильных людей и помочь тем, кто в этом нуждается. Сегодня мы используем уникальный "Доброшрифт" как символ объединения и поддержки", — написали представители Visit Tyumen в сообществе во ВКонтакте.

Поддержать проект, используя шрифт, сделав пожертвование на сайте dobroshrift.ru или заказав фирменный мерч "Доброшрифт", может любой желающий. Средства, полученные в рамках проекта, будут направлены в пользу подопечных фонда "Подарок ангелу".