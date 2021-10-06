В Тюмени создадут лабораторию вибрационного и гидродинамического моделирования

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Молодежная лаборатория появится в рамках технологического проекта "Цифровой керн" Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ). Научные исследования по заявленной тематике проведет Тюменский индустриальный университет, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

Проект "Моделирование вихреобразных нагрузок и вибраций подводных трубопроводов и морских конструкций" включен в план научной работы ТИУ по стратегическому проекту "Численное моделирование нефтегазовой отрасли" программы развития вуза. Он прошел экспертизу Российской академии наук и получил заключение о целесообразности выделения почти 15 млн рублей из средств федерального бюджета на проведение фундаментальных исследований до 2024 года.

Новая лаборатория будет создана в целях нацпроекта "Наука и университеты". Исследовательский коллектив новой лаборатории возглавит кандидат наук, научный сотрудник Сектора инициативных исследований ТИУ Виктория Курушина.

Тюменский индустриальный университет сегодня проводит исследования по двум тематикам в рамках государственного задания. Они касаются добычи низконапорного газа и транспортных систем города. В продолжение первой будет организована работа по еще одной теме, связанной с расчетами нагрузок на подземное оборудование при транспорте углеводородов на поверхность.

"Речь идет о бурении глубоких скважин на шельфе морей. В этом смысле наша лаборатория станет уникальной. Для университета, который 65 лет специализируется на наземном бурении, а сегодня выиграл грант по морскому бурению, это говорит о том, что мы становимся экспертами в области шельфовой добычи углеводородов тоже", - отметила ректор ТИУ Вероника Ефремова.

Проректор по научной и инновационной деятельности ТИУ Юрий Ваганов отметил, что особый акцент в работе лаборатории будет сделан на моделировании гидродинамических нагрузок на подъемных трубопроводах для транспортировки нефти и газа со дна на поверхность моря.

Результаты новой лаборатории будут использованы при разработке программного продукта для моделирования поведения объектов месторождений, создаваемого в рамках технологического проекта "Цифровой керн".