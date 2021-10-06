В Тюмени разрабатывают инвестиционные паспорта четырех креативных проектов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инвестиционные паспорта разрабатывают в Тюмени на приоритетные объекты креативных индустрий. Это пешеходная улица Дзержинского, событийный парк "Алебашево", планетарий в круглой бане и технологический парк на территории завода "ДСК-500".

Об этом глава Тюмени Руслан Кухарук сообщил в своем Instagram.

"Все реализуемые программы и проекты в области креативных индустрий направлены, прежде всего, на создание новых рабочих мест. Это даст людям дополнительные возможности для самореализации и развития талантов, позволит получать новые знания, предлагать идеи, технологии, которые качественно изменят культурный код города", - говорит он.

Глава города напомнил, что в сентябре правительство РФ утвердило концепцию по развитию творческих индустрий до 2030 г. Это первый документ федерального уровня, который предусматривает конкретные шаги и механизмы развития. В нем закреплен один из механизмов управления креативными кластерами через создание управляющих компаний. Концепция также предусматривает перечень видов поддержки.

"Дальнейшими шагами станет появление дорожных карт, их реализация на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Сейчас осуществляется работа по их систематизации, созданию реестра креативных индустрий Тюмени. Следующим шагом станет закрепление направлений креативных индустрий, которым будет оказываться поддержка в муниципальной программе", - добавил Кухарук.