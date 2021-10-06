  • 6 октября 20216.10.2021среда
  • В Тюмени 3..5 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени разрабатывают инвестиционные паспорта четырех креативных проектов

Общество, 13:42 06 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инвестиционные паспорта разрабатывают в Тюмени на приоритетные объекты креативных индустрий. Это пешеходная улица Дзержинского, событийный парк "Алебашево", планетарий в круглой бане и технологический парк на территории завода "ДСК-500".

Об этом глава Тюмени Руслан Кухарук сообщил в своем Instagram.

"Все реализуемые программы и проекты в области креативных индустрий направлены, прежде всего, на создание новых рабочих мест. Это даст людям дополнительные возможности для самореализации и развития талантов, позволит получать новые знания, предлагать идеи, технологии, которые качественно изменят культурный код города", - говорит он.

с личного аккаунта Руслана Кухарука с Instagram с личного аккаунта Руслана Кухарука с Instagram с личного аккаунта Руслана Кухарука с Instagram ﻿

Глава города напомнил, что в сентябре правительство РФ утвердило концепцию по развитию творческих индустрий до 2030 г. Это первый документ федерального уровня, который предусматривает конкретные шаги и механизмы развития. В нем закреплен один из механизмов управления креативными кластерами через создание управляющих компаний. Концепция также предусматривает перечень видов поддержки.

"Дальнейшими шагами станет появление дорожных карт, их реализация на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Сейчас осуществляется работа по их систематизации, созданию реестра креативных индустрий Тюмени. Следующим шагом станет закрепление направлений креативных индустрий, которым будет оказываться поддержка в муниципальной программе", - добавил Кухарук.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# креативные индустрии , Руслан Кухарук

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:54 06.10.2021В Тюмени в штабе "Молодой гвардии" открылся книжный клуб
14:31 06.10.2021Трансляция пресс-конференции, посвященной призыву на военную службу
14:27 06.10.2021В Тюмени создадут лабораторию вибрационного и гидродинамического моделирования
14:16 06.10.2021Десять исторических нарядов смогут примерить участники туристического квеста в Тобольске