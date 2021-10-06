Тюменцы успевают получить IT-образование за половину стоимости

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 15 октября могут подать заявки жители Тюменской области, желающие получить за полцены IТ-образование в рамках проекта Минцифры "Цифровые профессии". Доступно более 50 обучающих программ ведущих российских компаний, в том числе Нетологии, Университета Иннополис, ИТМО, Центра образовательных компетенций НТИ, Яндекс.Практикума, СберУниверситета и других, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Участниками проекта могут стать тюменцы старше 16 лет с дипломом СПО или ВПО. Для получения 50% скидки слушатели должны выбрать программу и провести оплату половины стоимости обучения. Остальные расходы берет на себя государство. После обучения выдаются дипломы о профессиональной переподготовке установленного образца. Запись на обучение здесь.

Планируется, что к 2024 году по программе Минцифры пройдут обучение не менее 110 тыс. человек. Мероприятие по развитию цифровых компетенций и цифровой грамотности проводится в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".