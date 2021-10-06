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Тюменца за долги по штрафам от ГИБДД посадили в спецприемник

Общество, 17:26 06 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семь суток административного ареста получил за неуплату штрафов 27-летний житель Тюмени. Автоинспекторы остановили его "Ладу Веста" на ул. Одесской, сообщает региональная ГИБДД.

За последние годы автомобилист 33 раза нарушал правила дорожного движения, он проезжал перекрестки на красный сигнал светофора, не пропускал пешеходов, превышал скорость, также его автомобиль был тонирован.

Неуплату штрафов водитель объяснял тем, что у него нет средств, теперь он отбывает арест в спецприемнике.

Всего более 132 млн рублей задолжали жители Тюменской области по штрафам за нарушения правил дорожного движения. В 2021 году на участников дорожного движения наложено около 800 млн рублей штрафов, 119 тыс. нарушителей пока не оплатили их.

ГИБДД рекомендует тюменским водителям соблюдать ПДД, а также оплачивать штрафы с 50% скидкой в течение 20 дней, не дожидаясь административных арестов, обязательных работ и двойных штрафов.

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# ГИБДД Тюменской области , штрафы

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