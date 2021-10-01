В Ишиме покажут премьерный спектакль "Шинель" в октябре

| Фото: Ишимский театр ВКонтакте | Фото: Ишимский театр ВКонтакте

Актеры Ишимского народного театра приглашают поклонников драматического искусства на премьерный показ гоголевской "Шинели" 31 октября. Публике раскроют тему одиночества в потоке людей, репетиции идут полным ходом. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил главный режиссер Данил Султанов.

"Гоголь вдохновляет, в его произведениях тонкий юмор, много трагизма, филигранно выписаны персонажи, их чувства и характеры, остро подмечены все внутренние метания и противоречия человека", - рассказал он.

Сначала планировался моноспектакль, добавил он, но чтобы показать однообразие повседневной суеты, тему одиночества в толпе и вопрос умения или неумения наладить отношения с людьми, нужны были массовые сцены. Поэтому в постановке будут задействованы шесть актеров.

Кроме того, 30 октября актеры покажут "Конька-горбунка" ко дню рождения любимого персонажа сказки Петра Ершова, который он отмечает 28 октября. По словам Данила Султанова, этот спектакль несколько лет проходит при полном аншлаге, дети его обожают, особенно на выезде, потому что тогда труппа добавляет элементы интерактива, и ребята становятся непосредственными участниками постановки.

Вспоминая мартовскую премьеру спектакля "Пикник" по одноименной пьесе эпатажного испанского драматурга Фернандо Аррабаля "Пикник" в жанре театра абсурда на военную тематику, режиссер рассказал, что постановка удалась. Она рассчитана, в том числе, на зрительскую аудиторию от 16 до 35 лет. Те, кто не успел оценить игру молодых актеров, старшеклассников, студентов и участников детской театральной студии "Чердак", смогут это сделать 10 октября.

| Фото: Ишимский театр ВКонтакте | Фото: Ишимский театр ВКонтакте

Расписание остальных спектаклей народного театра на октябрь можно посмотреть здесь.

Инна Кондрашкина