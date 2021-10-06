Тюменскую модель клиентоцентричного кадрового центра представили в РАНХиГС

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский проект трансформации службы занятости населения направлен на решение одной из важнейших задач, стоящих перед страной и регионом – на снижение бедности. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Модель клиентоцентричного кадрового центра представила группа работников службы занятости Тюменской области в Российской академии народного хозяйства и государственной службы после завершения обучения по программе "Трансформация центров занятости". Александр Моор принял участие в обсуждении проекта в режиме видеоконференции.

"По данным на начало октября 2021 года, в регионе на около 4,3 тысячи безработных насчитывается более 30 тысяч вакансий. В число наиболее востребованных услуг центров занятости входят содействие в поиске подходящей работы и подборе необходимого персонала, а также помощь безработным в переходе к самозанятости, профориентация и профессиональное обучение. Ежегодно мы трудоустраиваем более 35 тысяч человек", – рассказала в своем докладе руководитель тюменской проектной группы, директор регионального центра занятости населения Оксана Астафьева.

По мнению авторов тюменского проекта трансформации службы занятости, который уже реализуется в регионе, центры занятости должны работать по принципу одного окна, гарантировать трудоустройство после прохождения программ профессионального обучения, помогать людям в разрешении сложных жизненных ситуаций.

В 2021 году 120 жителей Тюменской области с помощью службы занятости населения начали предпринимательскую деятельность. Каждый из них получил поддержку из областного бюджета в размере 192 тыс. рублей. К 2022 году в регионе планируется завершить внедрение сервиса "Карьерный трек", который значительно облегчит людям поиск работы, или программ профессионального обучения, которые соответствуют их запросам и наклонностям.

"Что касается наших взаимоотношений с работодателями, то мы предлагаем не только услуги персональных кадровых консультантов, но и помощь в разрешении конкретных бизнес-ситуаций. Для этого уже заключены соглашения о сотрудничестве с общественной организацией предпринимателей "Опора России", Инвестиционным агентством Тюменской области и кадровым агентством федерального уровня Headhunter", – сообщила Оксана Астафьева.

Справиться с проблемой бедности одними только методами социальной поддержки невозможно, подчеркнул Александр Моор. "Необходимо создавать для людей возможности трудиться, заниматься любимым делом", – убежден глава региона.

Эксперты РАНХиГС высоко оценили тюменский проект трансформации центров занятости и ту поддержку, которую оказывает региональной команде губернатор. Трансформация невозможна без участия главного заказчика, которым является руководитель региона, заявила заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.

Евгений Бабенко