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В Тюмени соберутся сильнейшие спортсмены России

Спорт, 09:31 08 октября 2021

федерация бодибилдинга Тюменской области | Фото: федерация бодибилдинга Тюменской области

33-й чемпионат России по бодибилдингу пройдет в ДК "Нефтяник" в Тюмень с 20 по 25 октября, сообщает региональная федерация бодибилдинга.

Организаторы запланировали насыщенную программу: международный судейский семинар по бодибилдингу и фитнесу под руководством председателя судейского комитета ФББР Павла Филлеборна, фестиваль детского фитнеса и бодибилдинга, баттл-визажистов по сценическому макияжу Эльвиры Алимовой.

"На чемпионате соберутся сильнейшие спортсмены России. Приглашаем к участию в соревнованиях бодибилдеров разных возрастных категорий: от юных спортсменов до взрослых профессионалов. Соревнования помогут выявить кандидатов для отбора в сборную России для участия в чемпионате мира", – поделилась заслуженный мастер спорта России, двукратная чемпионка мира, председатель Федерации бодибилдинга Тюменской области Наталья Проскурякова.

Победителей и призеров соревнований наградят кубками, медалями и ценными призами. Абсолютные чемпионы также получат специальные кубки, золотые медали и дипломы. Для спортсмена, добившегося в текущем сезоне наилучшего результата в дисциплине "бодибилдинг" среди мужчин, ожидается особый приз президента ФББР – "Приз прогресса".

Приобрести билеты на все дни чемпионата России можно на сайте.

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# ДК Нефтяник , чемпионат

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