В Нижнетавдинском районе более 70 одиноким пенсионерам передали овощи и ягоды

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 70 пенсионерам и инвалидам передали овощи и ягоды в рамках акции #ДоброСад #ДоброОгород в Нижнетавдинском районе Тюменской области.

"В Нижнетавдинском районе с 1 сентября по 8 октября проходит ежегодная акция #ДоброСад #ДоброОгород. У многих сельских жителей нашего района есть возможность поделиться излишками выращенных овощей. Они либо сами привозят в центр, либо мы забираем овощи и ягоды, если у людей нет возможности довезти до нас", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель службы помощи и ухода на дому комплексного центра социального обслуживания населения "Тавда" Ольга Решетникова.

То, что собрали, развозят по нуждающимся по всему Нижнетавдинскому району. Сотрудники центра социального обслуживания имеют списки одиноко проживающих пожилых людей и граждан, которые находятся на надомном обслуживании. В рамках акции #ДоброСад #ДоброОгород помогают не только пенсионерам, но и многодетным семья, у которых нет возможности выращивать что-то самим.

"Пенсионеры рады подаркам. Они выражают огромную благодарность сотрудникам центра, всем людям, которые передают им овощи и не забывают об одиноких", — поделилась Ольга Решетникова.

8 октября — последний день акции #ДоброСад #ДоброОгород. Но сотрудники центра социального обслуживания подчеркивают, что у них проводятся и другие мероприятия, направленные на помощь одиноким пенсионерам. Например, марафон "Азбука добра" — работники центра помогают пенсионерам с уборкой дома и на его территории.

Инна Пахомова