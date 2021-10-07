Тюменская дзюдоистка Екатерина Мохирева заняла второе место на первенстве УФО

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Воспитанница тюменской спортивной школы "Тура" Екатерина Мохирева заняла второе место на первенстве Уральского федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Также тюменка выполнила норматив кандидата в мастера спорта и получила путевку на первенство России. Спортсменка состязалась в весовой категории 52 кг.

"В соревнованиях за награды боролись 446 участников, из них 299 юношей и 147 девушек. Конкуренция была серьезной. В весовой категории 52 кг выступала 21 участница. Особенно тяжелая была схватка у Кати за выход в финал с соперницей из Свердловской области Анной Кандрашиной, которая в итоге заняла третье место. В финале дочь боролась со спортсменкой из Магнитогорска Екатериной Алтышевой, но немного ей уступила", — поделился тренер Александр Мохирев.

Девушка занимается дзюдо с девяти лет, тренируется шесть раз в неделю. Входит в состав сборной Тюменской области по дзюдо.

За спиной нашей героини множество успешных состязаний. Она победитель первенства УФО по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет (2019 г.) и XXIV Спартакиады учащихся Тюменской области (2021 г.), бронзовый призер всероссийских соревнований по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет "Кубок Александра Абрамова" (2021 г.) и других.