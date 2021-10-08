В Сорокинском районе браконьеры, убегая от полицейских, выбрасывали мясо из машины

| Фото: pictureloop.ru | Фото: pictureloop.ru

Трех браконьеров задержали за незаконную добычу косули в Сорокинском районе . Как сообщает госохотдепартамент Тюменской области, нарушителей заметили недалеко от с. Знаменщиково.

Водитель автомобиля УАЗ проигнорировал требование госинспекторов остановиться. Убегая от преследования, пассажиры избавлялись от улик, выбрасывая через верхний люк мешки с мясом самцов косули, лампы-фары и незарегистрированное оружие. Позже задержанные дали признательные показания, возбуждено уголовное дело за незаконную охоту.

В Бердюжском районе на проселочной дороге была остановлена "Нива", в ней были обнаружены две туши незаконно добытых самок косули, охотничье огнестрельное оружие и патроны. Возбуждено уголовное за незаконную охоту с причинением крупного ущерба.