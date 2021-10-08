Тюменца ждет суд за кражу экскаватора и трактора

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

До 10 лет колонии грозит жителю Тюмени за кражу экскаватора и трактора. Как сообщает областная прокуратура, мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Установлено, что в 2020 году тюменец убедил знакомого сдать в аренду экскаватор Hitachi и трактор. В итоге злоумышленник продал экскаватор, а трактор сдал в пункт приема лома металла. Ущерба составил более 3,9 млн рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Тюменский районный суд для рассмотрения по существу.