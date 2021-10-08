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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Ялуторовском районе на территории города и двух сел ввели карантин из-за птичьего гриппа

Общество, 15:06 08 октября 2021

ИА "Тюменская линия"

Карантин по высокопатогенному гриппу птиц установлен на части территории Ялуторовска, а также территории деревни Прогресс и села Памятное Ялуторовского района. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор 8 октября 2021 года.

Зона наблюдения, сообщает региональный оперштаб, - территории поселка Кавдык, сёл Старый Кавдык, Татарский Сингуль, Зиново, Хохлово, Романовское, деревень Соснина, Сингуль, Южное, Анисимовка, Криволукская Ялуторовского района, а также деревня Пономарёва Заводоуковского городского округа Тюменской области.

Карантин устанавливается до принятия решения о его отмене через 21 календарный день после убоя последней домашней птицы.

Полный перечень ограничительных мероприятий, связанных с карантином, публикуется на портале.

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# птичий грипп

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