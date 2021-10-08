30 машин пополнили автопарк снегоуборочной техники в Тюмени

| Фото: "Тюмень — наш" дом во ВКонтакте | Фото: "Тюмень — наш" дом во ВКонтакте

На зимнее содержание дорог службы Тюмени перейдут с 15 октября. В 2021 году автопарк, отвечающий за уборку снега, пополнился 30 машинами, сообщает городская администрация.

Спецтехника готовится к зиме, машины меняют летнее навесное оборудование на зимнее, проходят плановые ремонты и необходимые техосмотры.

"Мы приобрели лаповые снегопогрузчики, автогрейдеры, подметальные тракторы, в том числе новые МТЗ-3022, более маневренные, они могут убирать узкие тротуары, за счет небольшой высоты легко проходят под деревьями. Такая техника позволяет минимизировать ручной труд", – рассказал замдиректора ДРСУ-7 АО "ТОДЭП" Григорий Межерицкий.

Готовность снегоуборщиков проверяют специалисты городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, дирекции автомобильных дорог и мостов.

"Проверка готовности подрядных организаций к работе в зимний период проводится ежегодно. Помимо осмотра снегоуборочной техники, проверяется наличие и условия хранения противогололедных материалов, дополнительных дождеприемных колодцев и решеток. Уже составлены маршруты движения техники", – отметил консультант комитета текущего содержания улично-дорожной сети Алексей Смышляев.

Вся уборочная техника оснащена блоками спутниковой навигации. В режиме реального времени можно увидеть, где происходит уборка улиц. Для этого нужно зайти на портал "Тюмень – наш дом" в раздел "Мониторинг уборки города".