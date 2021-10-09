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В Тобольске проведут автопробег в обновленном формате

Общество, 08:48 09 октября 2021

департамент по культуре и туризму Тобольска (архив). | Фото: департамент по культуре и туризму Тобольска (архив).

Мотоциклисты присоединятся к ежегодному автомобильному квесту в Тобольске.

Главная цель мероприятия – знакомство участников с туристическими и мемориальными объектами духовной столицы Тюменской области. Квест проведут в рамках празднования Всемирного дня туризма и объявления 2021 года в Тобольске годом Семена Ульяновича Ремезова. В связи с этим в маршрут квеста включат локации, связанные с биографией сибирского энциклопедиста и просветителя.

"Ожидаем не менее 30 участников. Квест проводим уже четвертый год. Позвали мотоциклистов, так как активно развиваем мототуризм. На повестке – несколько мотопробегов, которые проходят через Тобольск", – рассказали изданию "Тюменская область сегодня" в пресс-службе администрации Тобольска.

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# автопробег , квест , Тобольск

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