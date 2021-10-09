Почти 600 жителей Тюменской области получили паллиативную помощь в стационарах региона

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области (архив). | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области (архив).

592 жителя Тюменской области получили паллиативную медицинскую помощь в стационарах за 9 месяцев 2021 года.

Патронажная бригада выезжала на дом 1 тыс. 446 раз.

Паллиативная помощь - это комплекс мер, направленных на облегчение симптомов заболеваний у людей, которых нельзя вылечить, оказание им всесторонней поддержки, создание комфортных условий, уход. Такую поддержку в регионе оказывают в рамках Территориальной программы госгарантий бесплатно. В случае необходимости врачебная комиссия коллегиально принимает решение, и пациента передают под динамическое наблюдение врача кабинета ПМП.

Они организованы на базе 27 медицинских организаций региона, в составе отделений медико-социальной помощи для оказания ПМП населению в амбулаторных условиях, в том числе на дому. Выездные патронажные бригады действуют на базе шести государственных медорганизаций. Стационарная помощь оказывается на базе 18 медицинских организаций (с учетом филиалов).

Ежегодно в хосписе в Тюмени паллиативную медицинскую помощь получают более 600 пациентов. В октябре 2021 года на базе отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи хосписа создали дополнительную выездную патронажную бригаду, которая помогает и в случаях нарушения дыхания. За 9 месяцев этого года медицинским оборудованием для респираторной поддержки на дому обеспечены 40 человек, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Каждый год во вторую субботу октября мировое сообщество отмечает Всемирный День хосписной и паллиативной помощи, чтобы привлечь внимание к этому сложному и важному направлению медицины.