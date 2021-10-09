В Ишиме бесплатно показывают документальное кино про науку и технологии

| Фото: мультицентр «Моя территория» в Ишиме во ВКонтакте | Фото: мультицентр «Моя территория» в Ишиме во ВКонтакте

Документальное кино о науке и технологиях показывают бесплатно в Ишиме в рамках фестиваля "Дни научного кино ФАНК" 6-20 октября.

Первым горожане посмотрели фильм "2040: будущее ждет". Это картина о новом мире, в котором человек заботится о экологии и из-за этого меняет природу. После просмотра картину обсудили с руководителем киноклуба - каждый мог поделиться своими мыслями, сообщает "Вслух.ру"”.

Показы анонсируются в социальных сетях организатора - мультицентра "Моя территория". Там же появляются формы для регистрации на предстоящие встречи.