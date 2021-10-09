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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Волонтеры отряда "ЛизаАлерт" напомнили тюменцам о правилах безопасности

Общество, 19:34 09 октября 2021

предоставлено Ксенией Страбыкиной | Фото: предоставлено Ксенией Страбыкиной

Около 100 "Памяток новичка" раздали тюменцам представители добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" в рамках мероприятия "Основы безопасности для взрослых и детей" на Цветном бульваре 9 октября.

Информация будет полезна тем, кто хочет присоединиться к отряду. В буклете есть правила поведения при поисках пропавших, советы как одеваться и что брать с собой на городской и лесной поиск.

Во время мероприятии "Основы безопасности для взрослых и детей" волонтеры рассказали тюменцам об отряде, показали оборудование, которое используется во время поисков, а инструкторы #ШколаЛизаАлерт провели для детей профилактическую беседу.

Руководитель пресс-службы "ЛизаАлерт" Тюменской области Ксения Страбыкина рассказала, что такое мероприятие в Тюмени добровольцы организовали второй раз. Такие встречи помогают представителям отряда привлекать новых участников.

"В ближайшем будущем планируем поездки по районным центрам. Расскажем о деятельности отряда. Стоит сказать, что на горячую линию часто поступают заявки на поиск, например, в Тобольском или Ялуторовском районах. Нам нужно сформировать актив на местах, в районных центрах, чтобы оперативнее реагировать и начинать поисковые работы незамедлительно. Также будем проводить и профилактические беседы о безопасности с детьми. Сейчас инструкторы "Школы "ЛизаАлерт" проводят такие занятия в школах и группах детских садов по заявкам, поступившим на горячую линию по номеру: 8-800-700-54-52", – поделилась Ксения Страбыкина.

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Инна Пахомова

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# безопасность , поиски , пропавшие без вести

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