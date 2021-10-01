Тюменские психиатры помогают сохранить душевное здоровье

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Врачи Тюменской области 10 октября отмечают Всемирный день психического здоровья и призывают внимательно относиться к себе.

"Очень важно поднимать вопросы профилактики и лечения психических расстройств. Важно говорить об этом, ведь проблем, связанных с заболеваниями психики, достаточно. Не первый год мы готовим тематические встречи, и с каждым разом все сильнее убеждаемся в их практической пользе", – отметил главный врач Областной клинической психиатрической больницы Евгений Родяшин.

Тюменская психиатрическая больница оказывает специализированную медицинскую помощь жителям области на условиях партнерства и взаимного доверия, работающие здесь врачи помогают восстановить и сохранить душевное здоровье человека и высокое качество его жизни. За 9 месяцев текущего года врачи всех подразделений ОКПБ провели 88 тыс. 390 амбулаторных приемов. В стационаре прошли лечение 3 тыс. 102 взрослых пациента и 427 детей, в дневном стационаре помощь получили 761 взрослый и 456 детей.

Факторов, которые негативно влияют на психическое здоровье, – множество. И информирование граждан о симптомах и лечении депрессии, шизофрении, прочих психических расстройств, а также о том, как их не допустить, о способах укрепления психического здоровья – непрерывный, грамотно выстроенный процесс.

Специалисты больницы идут в ногу со временем: изучают и применяют новые методы работы, усиливают профилактику. Помимо мероприятий с привлечением пациентов и их родственников, персонала, организуемых в подразделениях больницы, принимают участие в семинарах, круглых столах, вебинарах, конференциях всероссийского и международного уровней, сообщает пресс-служба Областной клинической психиатрической больницы.