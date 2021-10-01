В межсезонье есть опасность переохладиться и заболеть, напоминают врачи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вышедший из тепла человек может заболеть даже при кратком соприкосновении с холодом, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, опасность заключается в том, что влага на теле быстро остывает и человек быстро замерзает. Разница температуры окружающего воздуха и температуры разгоряченного тела велика и организм, если он не закален, не способен быстро адаптироваться к такому перепаду и переохлаждается. Переохлаждение ведет к резкому падению иммунитета - и человек может заболеть. Поэтому, выходя из тренажерного зала или бани, нужно тщательно высушиться, а также отдавать предпочтение многослойной одежде, чтобы в жарком помещении можно было что-то с себя снять и не вспотеть.