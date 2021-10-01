В Тобольске начинающие ученые обсудят культурное наследие Семёна Ремезова

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Восьмая конференция для школьников и студентов "Невиданная Отчизна" пройдет в Губернском доме в Тобольске 26 ноября. Ее тема — "Ремезов — человек эпохи".

Как сообщает Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник, конференция посвящена наследию выдающегося тобольского ученого, художника, архитектора, картографа, историка и летописца Семёна Ремезова. Представить исследовательские работы могут ученики 9–11 классов общеобразовательных учреждений и студенты ссузов и вузов.

Среди тематических направлений конференции — судьба Семёна Ремезова в контексте русской культуры второй половины XVII–XVIII, региональная и локальная история в археологических исследованиях, архитектура и проблемы градостроительства в провинциальной культуре и другие вопросы.

Тезисы для исследовательских работ принимаются до 5 ноября, исследовательские работы — до 17 ноября по электронной почте con.tiamz@mail.ru.