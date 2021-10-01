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Британец рассказал о Тобольске в видеоблоге

Общество, 15:35 11 октября 2021

администрация Тобольска ВКонтакте | Фото: администрация Тобольска ВКонтакте

Влог о Тобольске выпустил британский блогер Люк Джонс. В город он прибыл первым пассажирским авиарейсом, который принял новый аэропорт Ремезов, сообщает "Тобольское время".

Британец посетил знаковые места города, в том числе Тобольский кремль и Красную площадь. Он также посетил предприятие Запсибнефтехим, где расспросил руководство о привлечении рабочих кадров. Затем блогер поехал в Тюмень, по пути заехал в с. Покровское - родину Григория Распутина.

Увидеть видеоролик Люка Джонса можно на канале Russia! The Other Way в Youtube.

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