Британец рассказал о Тобольске в видеоблоге

Влог о Тобольске выпустил британский блогер Люк Джонс. В город он прибыл первым пассажирским авиарейсом, который принял новый аэропорт Ремезов, сообщает "Тобольское время".

Британец посетил знаковые места города, в том числе Тобольский кремль и Красную площадь. Он также посетил предприятие Запсибнефтехим, где расспросил руководство о привлечении рабочих кадров. Затем блогер поехал в Тюмень, по пути заехал в с. Покровское - родину Григория Распутина.

Увидеть видеоролик Люка Джонса можно на канале Russia! The Other Way в Youtube.