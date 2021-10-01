Тюменскому бизнесу следует подтянуть знания об интеллектуальной собственности, показал правовой диктант

| Фото: ТРО "Опора России" | Фото: ТРО "Опора России"

Первый правовой диктант написали тюменские предприниматели на базовой кафедре предпринимательства ТюмГУ 9 октября. Диктант прошел одновременно в 17 городах России. Участники проверили свою правовую грамотность и получили ответы на актуальные вопросы, в том числе в сфере налогообложения, трудовых взаимоотношений, проверок и других, сообщает Тюменское региональное отделение "Опоры России".

"Диктант содержит несколько блоков, каждый из которых раскрывает важные темы: работу с Роспотребнадзором, правовые аспекты предпринимательской деятельности, интернет и прочие, - пояснил член ТРО "Опоры России" Виталий Шамсутдинов. - Аналитика моего результата, я думаю, будет полезнее. Когда я получу реальные ответы на вопросы, станет понятно, над чем стоит еще поработать".

| Фото: ТРО "Опора России" | Фото: ТРО "Опора России"

После мероприятия каждому участнику вручили памятку с ответами на все вопросы диктанта. Также по результатам проверки работ предпринимателям направлены онлайн-сертификаты с личными результатами.

По результатам тестирования выяснилось, что больше всего предприниматели разбираются в организационно-правовых формах, показатель выполнения 60%. Меньше всего знакомы с темой интеллектуальной собственности, в среднем они набрали четыре из десяти баллов.

"Это одна из самых недооцененных сфер права в России. Мы отстаем по количеству патентов в сравнении с другими странами. Фирменные стили, цвета и шрифты, например, — это достояние крупных компаний сегодня, а малый бизнес практически этим не пользуется, а это дополнительная коммерциализация", - считает заместитель председателя ТРО "Опоры России" Артем Андросов.

На дистанционный тур по всей России зарегистрировалось около 2 тыс. человек, в Тюмени - 50. Из-за большого количества участников проводить интернет-тур решили в два этапа: 10 и 11 октября.