Жители Тюменской области смогут проголосовать за населенные пункты, которые подключат к интернету

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Через два месяца на госуслугах опубликуют список из 2 тыс. населенных пунктов, которые будут подключены к интернету в следующем году.

Чтобы деревня, поселок, аул и другие населенные пункты попали в этот список и были подключены к мобильной связи 4G (LTE) в 2022 году, необходимо проголосовать за них на портале госуслуг до 15 ноября 2021 года.

Специальный раздел с формой для голосования, сообщает пресс-служба Минцифры, открылся на портале. Для участия в голосовании гражданину нужна подтвержденная учетная запись на портале госуслуг и постоянная регистрация в регионе, за который голосует пользователь. Предусмотрена также возможность направить бумажное письмо в адрес Минцифры России. В письме нужно указать ФИО, адрес регистрации и название населенного пункта, в который требуется провести связь.

В голосовании принимают участие все населенные пункты с численностью от 100 до 500 человек. Проголосовать могут жители всех регионов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые не входят в программу устранения цифрового неравенства.

Программа устранения цифрового неравенства реализуется Минцифры России и компанией ПАО "Ростелеком" с 2014 года. С 2022 года к оказанию универсальных услуг связи на территории Республики Крым и Севастополя приступает ОАО "Миранда-медиа". В 2021 году принято решение о модернизации универсальных услуг связи и переходе на современный стандарт связи 4G (LTE), позволяющий жителям населенных пунктов получить доступ к сети интернет и услугам телефонной связи. Всего до 2030 года мобильная связь в рамках программы станет доступной более чем в 24 тыс. населенных пунктах страны.