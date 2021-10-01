В уральском полпредстве обсудили социально-экономическое развитие регионов УФО

| Фото: "WorldSkills Russia" во ВКонтакте | Фото: "WorldSkills Russia" во ВКонтакте

Социально-экономическое развитие регионов в январе-августе 2021 года и ситуацию на рынке труда обсудили на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами регионов, которое провел полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев.

Социально-экономическое развитие регионов

Уральский федеральный округ - в тройке лидеров среди других округов по отгрузке товаров собственного производства (13,2 млрд рублей в январе-августе 2021 года, это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года). Впереди – Центральный и Приволжский федеральные округа (31,5 млрд рублей и 13,6 млрд рублей соответственно).

Индекс промышленного производства за январь-август поднялся на пять процентов в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Индекс добычи полезных ископаемых в УФО также вырос на пять процентов. В частности, по добыче природного газа - на 15%.

В обрабатывающей промышленности рост на четыре процента. У Челябинской области на 13% увеличился индекс металлургического производства, у Тюменской области на 32%а вырос индекс по производству пластмассы в первичных формах. Кроме того, в регионах УФО на 25% увеличился индекс производства лекарственных препаратов.

Регионы федерального округа стали вырабатывать на пять процентов больше электроэнергии, чем в прошлом году.

За восемь месяцев более чем на 30% вырос объём строительства жилья по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Индекс потребительских цен в УФО чуть ниже, чем в среднем по России (103,7 и 104,7% соответственно в августе 2021 года по отношению к декабрю 2020 года).

Рынок труда

Регионам Уральского федерального округа удалось снизить уровень безработицы до показателей, которые были в регионе перед пандемией.

"Рынок труда возвращается на допандемийный уровень, однако нужно по-прежнему держать руку на пульсе", - добавил Владимир Якушев.