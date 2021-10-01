В ТИУ откроется фестиваль NAUKA 0+

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийский фестиваль NAUKA 0+ пройдет на площадке Тюменского индустриального университета (ул. Мельникайте, 70) в онлайн и офлайн-форматах 16 октября, начало в 10 часов.

Опорный университет подготовил мастер-классы и лекции, интерактивные игры, выставки и другие активности. Часть лекций выложат в официальной группе ТИУ во "ВКонтакте" специально для тех, кто не сможет посетить мероприятие очно, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

Традиционно примут участие все учебные подразделения вуза. В этом году фестиваль включает 24 активности. На мастер-классах участники спроектируют и построят уникальный мост или башню из макарон, изготовят своими руками поделки из вяжущих веществ, определят свойства горных пород и минералов, освоят навыки сортировки пластиковых отходов.

Командные игры на фестивале NAUKA 0+ пройдут в интерактивных форматах: с элементами геймификации, в формате квиза или викторины. Участники смогут собрать легендарный мост Леонардо да Винчи, составить макет электротехнической системы и из абсурдно сложных механизмов сконструировать машину Голдберга.

Откроется выставка студенческих работ и проектов "Тюмень будущего" и интерактивная выставка проектов обучающихся Школы инженерного резерва. Посетители смогут проверить в работе электросамокат, электролонгборд, электрокарт, квадракоптеры и VR-тренажер.

Тематически этажи седьмого корпуса ТИУ будут разделены на активности: на первом этаже - демонстрационные площадки, на втором этаже - выставка, на третьем этаже гостей фестиваля ждут мастер-классы.

Вход свободный. Для всех возрастов

Программа площадок здесь.

Подробную информацию можно уточнить в отделе развития научных инициатив по тел.: 8(3452) 28-36-08.