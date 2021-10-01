На размер порций и температуру блюд в столовых чаще всего жалуются тюменские школьники

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

На маленький размер порций и остывшие блюда чаще всего жалуются ученики в школьных столовых Тюменской области. Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента образования и науки Алексей Райдер на пресс-конференции "Актуальные вопросы организации качественного питания в школах Тюменской области" в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

За последние три года через портал Госуслуг жители региона направили 351 обращение, касающееся питания в школьных столовых. Из них 49% - положительные отзывы, 51% - претензии. Алексей Райдер уточнил, что в школах региона действуют разные подходы к организации питания и вопрос качества во многом зависит от требовательности директоров учебных учреждений к предприятиям и предпринимателям, обеспечивающим этот процесс. При потоке обращений из одной школы туда направляется контрольная группа и специалисты Роспотребнадзора.

Часть претензий, например, по размеру порции, по словам руководителя департамента, носит субъективный характер. Проблему остывших блюд решают в том числе регулированием графика дежурств в столовой.

"Принципиально вопрос с гарантированной подачей исключительно горячего блюда, мне кажется, нерешаем. Мы отвечаем на это хотя бы установкой микроволновок. В большинстве школ они уже есть, многие дети пользуются", - сказал он.

Руководитель департамента подчеркнул, что вопрос организации школьного питания в регионе находится на постоянном контроле. В частности, он напомнил о "перезагрузке" команды комбината школьного питания в Тюмени, пересмотре и согласовании школьного меню.

"С органолептикой и сбалансированностью меню у нас вопросов нет. Вопрос - в потребительской привлекательности блюда, умении его приготовить и подать. Над этим мы работаем, в том числе с родителями-активистами: проводим дегустации и презентации, чтобы меню было качественным и полезным", - подчеркнул Райдер.

Он напомнил о возможности родительского контроля по вопросам питания в школах и высказал готовность выслушать и рассмотреть предложения жителей региона по этому вопросу.

Татьяна Ковалева