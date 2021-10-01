Жителя Омутинского района отправили на полгода в колонию за неоднократную пьяную езду

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

36-летнего жителя с. Омутинское Тюменской области признали виновным за управлением автомобилем в состоянии опьянения. По решению районного суда, ближайшие 6 месяцев он проведет в колонии, сообщает региональная прокуратура.

Из материалов уголовного дела известно, что днем 25 июля 2021 г. мужчина распивал дома спиртные напитки, после чего в состоянии опьянения на автомобиле ВАЗ 21102 поехал к своему знакомому. На одной из улиц его остановили сотрудники ДПС. От водителя исходил резкий запах алкоголя. Проведенное освидетельствование подтвердило его нетрезвое состояние.

Установлено, что ранее, в июне 2019 г., житель Омутинского уже был осужден по ст. 264.1 УК РФ за пьяное вождение и лишен водительских прав на срок 2 года. Между тем должных выводов он не сделал.

Суд назначил подсудимому 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и на 2 года 6 месяцев лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Приговор в законную силу не вступил.